, il film diretto da Will Gluck sequel del lungometraggio del 2018, ha una nuova data di uscita nelle nostre sale.

Con un nuovo poster la Sony Pictures ha annunciato che il lungometraggio arriverà nelle sale italiane il 1° luglio.

Potete vedere il poster qua sotto:

Nel Regno Unito il primo Peter Rabbit è diventato il film per famiglie più redditizio del 2018, superando Coco con 56.3 milioni di dollari. Tra i mercati più forti, la Cina ($26.5 milioni), l’Australia ($20.2 milioni), la Francia ($12.3 milioni) e la Germania ($12.1 milioni).

Nel film troveremo nuovamente Bea (Rose Byrne), Thomas (Domhnall Gleeson) e gli amabili conigli che nonostante gli sforzi hanno creato un’improvvisata famiglia. Il coniglio Peter tuttavia non riesce a esprimere totalmente se stesso e decide quindi di avventurarsi fuori dal giardino, ritrovandosi in un mondo in cui la sua sfacciataggine è ancora apprezzata. Quando la sua famiglia affronta un grande rischio per cercarlo, Peter dovrà capire che tipi di coniglio vuole essere.

Il primo film, arrivato nelle nostre sale nel 2018, ha guadagnato 351 milioni di dollari in tutto il mondo.

Ecco la sinossi ufficiale:

L’amabile canaglia è tornata. Bea, Thomas e i conigli sono ora una famiglia ma Peter, nonostante i suoi sforzi, non riesce a togliersi di dosso la sua reputazione di birbante. La vita fuori dal giardino lo aspetta e una fuga in città lo catapulterà in un mondo ricco di sorprese e avventure dove il suo carattere dispettoso verrà messo alla prova. Dovrà scegliere che tipo di coniglio vorrà diventare da grande.

Del cast di Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga fanno parte: Domhnall Gleeson, Rose Byrne, James Corden, David Oyelowo, Vivienne Awosoga e Dalip Sondhi.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!