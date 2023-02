Peyton Reed vorrebbe esplorare altri personaggi dopo Ant-Man: “Adorerei un film su Nova”

Nonostante Ant-Man 4 sia già nelle intenzioni dei Marvel Studios, Peyton Reed – regista di Ant-Man and the Wasp: Quantumania – ha parlato con Collider dei progetti che vorrebbe o che non vorrebbe dirigere per i Marvel Studios.

“Non sono un tipo da X-Men. Jeff Lovenesse [sceneggiatore di Quantumania] sì, li adora. Anche io li amo, ma da spettatore, non voglio dirigere un film di X-Men” ha commentato prima di aggiungere che preferisce l’idea di dare spazio a personaggi “secondari”:

Insomma, all’epoca conoscevamo Ant-Man, era un membro fondatore degli Avengers, ma nella coscienza pubblica era visto come un personaggio di serie b o addirittura c.

Ha poi aggiunto:

L’ho sempre visto come un eroe Marvel sottovalutato, ed è la stessa cosa che mi ha attratto di Ragazze nel pallone: “Un film sulle cheerleader? Che strano“, così come Abbasso l’amore. […] Farei però un film su Nova, adoro [la serie a fumetti] The Man Called Nova, è fichissimo.