Peyton Reed parla del suo futuro Marvel dopo Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In un’intervista con Screen Rant, Peyton Reed ha parlato del suo futuro ai Marvel Studios dopo Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Il regista adorerebbe lavorare a un altro progetto, che si tratti di un sequel o di qualcos’altro:

Sono un po’ superstizioso, però è difficile parlare della possibilità di un altro film finché non uscirà questo. Ma ho adorato lavorare con la Marvel e ci sono altri personaggi in quell’universo che amo e che forse non sono stati ancora introdotti dell’UCM.

Ha poi aggiunto:

Ascoltate, lascerei la porta aperta a tutto. Adoro lavorare con Kevin [Feige], Stephen Broussard e tutti gli altri alla Marvel. Con Ant-Man siamo arrivati a 8-9 anni di collaborazione, siamo una famiglia. Siamo cresciuti con questi eroi ed è davvero gratificante.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

