Sono state annunciate le nomination alla 34 esima edizione dei PGA Awards, i premi della Producers Guild of America, il sindacato dei produttori americani, che verranno poi assegnati il 25 febbraio.

Il più delle volte chi vince il PGA ottiene anche la statuetta più prestigiosa: un anno fa toccò a I segni del cuore – CODA, che poi vinse l’Oscar. L’anno prima accadde lo stesso con Nomadland. In 24 edizioni su 34 finora il vincitore del PGA ha ottenuto l’Oscar come miglior film, e dal 2009 a oggi solo tre film si sono comportati diversamente: La grande scommessa, La la land, 1917.

In termini di nomination, il più delle volte corrispondono a quelle dell’Oscar a miglior film (inoltre sebbene l’Oscar a miglior film venga votato da tutti i membri dell’Academy, non solo dai produttori, ma il metodo utilizzato è lo stesso identico, quello preferenziale)

Buona parte delle pellicole che hanno ottenuto la nomination sono stati successi commerciali al box-office: da Avatar: la via dell’acqua a Top Gun: Maverick, passando da Black Panther: Wakanda Forever, Elvis, Everything Everywhere All at Once, e anche Glass Onion: Knives Out, che ha dominato la classifica Netflix (e anche nella settimana di sfruttamento al botteghino ha mostrato di avere un potenziale gigantesco). Ci sono poi quattro film da festival che stanno dominando la conversazione sugli Oscar, ovvero The Fabelmans, Gli spiriti dell’isola, Tár e The Whale. Sono praticamente tutti film prodotti da grandi studios, tranne il fenomeno Everything Everywhere All at Once.

Chi manca sono altri nomi che si sono fatti notare, a partire da Babylon, gli stranieri Triangle of Sadness e RRR, ma anche Women Talking e The Woman King.

Sul fronte animato, accanto ai nomi noti si fa avanti anche Marcel the Shell with Shoes On.

PGA AWARDS 2023: TUTTE LE NOMINATION

FILM

Darryl F. Zanuck Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures

Avatar: la via dell’acqua

Gli spiriti dell’isola

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Tár

Top Gun: Maverick

The Whale

Outstanding Producer of Animated Theatrical Motion Pictures

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Marcel the Shell with Shoes On

Minions 2

Il gatto con gli stivali 2

Red

TV

Norman Felton Award for Outstanding Producer of Episodic Television – Drama

Andor

Better Call Saul

Ozark

Severance

The White Lotus

Danny Thomas Award for Outstanding Producer of Episodic Television – Comedy

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

David L. Wolper Award for Outstanding Producer of Limited or Anthology Series Television

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

The Dropout

Inventing Anna

Obi-Wan Kenobi

Pam & Tommy

Outstanding Producer of Televised or Streamed Motion Pictures

Fire Island

Hocus Pocus 2

Pinocchio

Prey

Weird: The Al Yankovic Story

Outstanding Producer of Non-Fiction Television

30 for 30

60 Minutes

George Carlin’s American Dream

Lucy and Desi

Stanley Tucci: Searching for Italy

CDGA AWARDS 2023: TUTTE LE NOMINATION

Sono state annunciate anche le nomination ai CDGA Awards, i premi della Costume Designers Guild Association, il sindacato dei costumisti, che verranno poi assegnati il 27 febbraio.

L’anno scorso Dune, Crudelia e Il principe cerca figlio ottennero i tre premi principali, con Crudelia che ottenne poi l’Oscar. Dal 1999 a oggi, l’Oscar ai migliori costumi è andato sempre a un film ambientato nel passato tranne in due casi: Mad Max: Fury Road e Black Panther.

Migliori costumi in un film fantasy / fantascientifico

Avatar: The Way of Water

Deborah L. Scott Black Panther: Wakanda Forever – Ruth E. Carter

Deborah L. Scott Black Panther: Wakanda Forever – Ruth E. Carter Everything Everywhere All at Once

Shirley Kurata

Shirley Kurata Hocus Pocus 2

Salvador Perez

Salvador Perez Thor: Love and Thunder

Mayes C. Rubeo

Migliori costumi in un film contemporaneo

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Jenny Eagan Nope – Alex Bovaird

Jenny Eagan Nope – Alex Bovaird Tár

Bina Daigeler

Bina Daigeler Top Gun: Maverick

Marlene Stewart

Marlene Stewart Women Talking

Quita Alfred

Migliori costumi in un film d’epoca

Babylon

Mary Zophres

Mary Zophres Don’t Worry Darling

Arianne Phillips Elvis – Catherine Martin

Arianne Phillips Elvis – Catherine Martin Mrs. Harris Goes to Paris

Jenny Beavan The Woman King – Gersha Phillips

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra sezione speciale.