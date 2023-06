Indiana Jones e il Quadrante del destino è finalmente nei cinema.

In una recente intervista con Entertainment Weekly Phoebe Waller-Bridge, che nel film interpreta Helena, ha raccontato i continui scherzi tra lei e Harrison Ford avvenuti sul set.

Dal momento in cui ci siamo incontrati abbiamo iniziato a fare i ca**oni. Abbiamo iniziato a prenderci in giro per tutto il tempo e ci siamo divertiti un sacco. La cosa più straordinaria nel lavorare con Harrison Ford è che ti senti davvero “al lavoro” – in questo la sua etica lavorativa è perfetta e la sua disciplina è straordinaria – ma proprio perché è così preciso e le basi del lavoro sono così forti, il resto può essere davvero divertente. Ci sono stati molti scherzi… molti scherzi.