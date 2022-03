Durante un’intervista con IndieWire per parlare diha parlato della scarsa considerazione data adurante la stagione dei premi.

Ecco le parole dell’attore che contrariamente alle sue abitudini prese parte a una campagna promozionale per promuovere il film:

Solitamente non faccio cose come le campagne per i premi, ma “Pig” è uno dei due film realizzati in 43 anni che è stato davvero un fulmine a ciel sereno, in cui tutto è filato liscio come l’olio, la nave è salpata e il vento è soffiato da un posto che non conoscevo. L’altro caso è stato “Via da Las Vegas” e in effetti quando ho visto “Pig” ho pensato che sarebbe stato fuori luogo iniziare a fare campagna.

Il film è uscito luglio e non ha riscosso molto successo ai festival. [Il capo di Cannes] Thierry lo ha rifiutato, perciò ho pensato: “Diamo attenzione a questo film in modo che la gente possa scoprirlo perché credevo ne valesse la pena“. Non mi sono mai aspettato una candidatura, anche perché il film aveva raggiunto il suo scopo: raccontare una storia.