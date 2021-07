L’ Hollywood Reporter ha intervistatoa proposito di, revenge thriller diretto da Michael Sarnoski.

Il progetto, scritto da Sarnoski e basato su una storia di Sarnoski e Vanessa Block, segue un cacciatore di tartufi (Cage) dell’Oregon che viene costretto a tornare a Portland e a fare i conti con il proprio passato dopo il rapimento del suo maiale da caccia.

L’attore ha innanzitutto parlato dei paragoni con John Wick: “Non riesco a pensare a un film più distante da John Wick di Pig” ha commentato. Quanto alle recensioni positive ricevute per il ruolo:

Ha poi ribadito che non intende allontanarsi troppo dalla scena indipendente:

Non so se tornerò mai a girare quei blockbuster in stile Jerry Bruckheimer perché credo ci sia un culto della paura nello studio system che trovo avvilente. Non provo la stessa cosa quando giro un film indipendente.