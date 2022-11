Pinocchio: Guillermo del Toro mostra la genesi delle musiche di Alexandre Desplat

Pinocchio di Guillermo del Toro uscirà presto al cinema e su Netflix, e in attesa di vedere il nuovo film in animazione stop-motion che reinventa la fiaba di Collodi ambientandola in epoca fascista non ci resta che… ascoltarla.

Netflix ha infatti lanciato due tracce della colonna sonora di Alexandre Desplat: la prima si intitola Carlo’s Theme, la seconda The Pine Cone.

Le trovate qui sotto:

Del Toro ha condiviso sui suoi canali social un video molto interessante che mostra nientemeno che Desplat al pianoforte mentre sta ideando… Carlo’s Theme. “Quello che fischietta sono io”, spiega il regista:

Del Toro ha condiviso anche altri due video che mostrano il processo di registrazione della colonna sonora:

Intanto sono disponibili alcuni artwork inediti del film grazie all’artbook ufficiale pubblicato da Insight Editions e intitolato “Guillermo Del Toro’s Pinocchio: A Timeless Tale Told Anew”, disponibile online:

Ricordiamo che Pinocchio farà una capatina al cinema (in sale selezionate) a partire dal 4 dicembre, per poi uscire su Netflix il 9 dicembre.

