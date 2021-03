Con un post su Instagram ha annunciato che da oggi sarà sul set della nuova rivisitazione direalizzata dalla Disney e diretta da Robert Zemeckis

L’attore, che ha già interpretato Gaston nel film della Bella e la Bestia e che tornerà anche in una serie su Disney+ nello stesso ruolo, in questa nuova pellicola interpreterà il Conduttore del carro, personaggio del Pinocchio di Collodi generalmente conosciuto anche come il Cocchiere, l’Omino o l’Omino di Burro.

Ricordiamo che Joseph Gordon-Levitt di recente è stato scelto per interpretare il Grillo Parlante, mentre Cynthia Erivo per vestire i panni della Fata Turchina. Insieme, affiancheranno Tom Hanks nei panni di Geppetto e Benjamin Evan Ainsworth in quelli di Pinocchio.

Proprio oggi dovrebbero partire anche le riprese del nuovo Peter Pan e Wendy, ma di questo attendiamo conferme.

Nel cast anche Keegan-Michael Key e Lorraine Bracco.

Il film, scritto da Zemeckis insieme a Chris Weitz, mescolerà riprese dal vivo ed effetti visivi “all’avanguardia”. La produzione sarà a cura di Weitz e Andrew Miano con la loro Depth of Field, assieme ovviamente alla Imagemovers di Zemeckis.

Le riprese sono iniziate l’8 marzo nel Regno Unito: l’uscita è stata fissata per l’anno prossimo sulla piattaforma streaming Disney+.