Pinocchio: il regista e il produttore commentano la competizione con il film di Guillermo del Toro

Dall’8 settembre, è disponibile su Disney+ il nuovo Pinocchio (LEGGI LA RECENSIONE), adattamento live-action del classico d’animazione del 1940.

Tra le variazioni rispetto al film originale, c’è il ritratto di Geppetto, come ha spiegato il suo interprete, Tom Hanks, a The Hollywood Reporter:

Penso che l’uomo dell’originale fosse un po’ più vivace e allegro, e ne ho parlato con Bob [Zemeckis, regista del film], dicendogli: “Non credo che dovrebbe essere così allegro“. E Bob mi ha detto: “Beh, parla solo con te stesso, non parlare con nessun altro“. E io ho risposto: “È esattamente quello che stavo pensando“. Volevamo riflettere il tempo e l’epoca in cui ci troviamo rispetto all’età dell’oro dell’animazione Disney.

Zemeckis ha poi aggiunto che non appena ha scritto il personaggio di Geppetto ha pensato di proporlo a Hanks perché sapeva che gli avrebbe dato “un tocco fantastico“, definendolo uno di quegli attori “che possono fare qualsiasi cosa“.

Il Pinocchio della Disney non è l’unico adattamento in uscita quest’anno: anche Guillermo del Toro ha in programma un film in uscita su Netflix il 9 dicembre (GUARDA IL TRAILER). Commentando una possibile rivalità tra i due titoli, Zemeckis ha affermato: “Non credo nella competizione nei film, voglio che tutti i film siano buoni. Se tutti i film fossero belli, la gente vivrebbe nelle sale cinematografiche“.

Gli fa eco il produttore Andrew Miano: “Penso che siano film così diversi: [quello di del Toro] è più cupo, in stop-motion, ma credo che entrambi siano molto rilevanti per il mondo. Immagino che il suo sarà ancora amichevole (friendly), solo un po’ più dark, ma non vedo l’ora di vederlo. Sono un suo grande fan“.

