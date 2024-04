Nell’episodio di questo lunedì del podcast I Weigh con Jameela Jamil, l’attrice Minnie Driver ha raccontato di uno spiacevole episodio avvenuto sul set del film Pioggia infernale del 1998 che aveva a che fare con la richiesta esplicita da parte del produttore di mostrare al pubblico i suoi capezzoli.

Driver infatti ha raccontato che a dispetto della disponibilità di mute impermeabili per tutto il cast, a lei la possibilità di indossarne una sotto i vestiti era stata negata, nonostante sia lei che il resto degli attori fossero totalmente inzuppati durante la maggior parte delle riprese:

Il film ovviamente era ambientato durante questa imponente tempesta. C’erano macchine per la pioggia ovunque. Abbiamo girato per ore ore completamente bagnati. È stato davvero difficile. E mentre tutti gli altri potevano indossare una muta sotto il loro loro costume, a me era stato comunicato dai produttori che non potevo visto che volevano che si intravedessero i miei capezzoli sotto la maglietta. A quanto pare non aveva senso avere una maglietta bagnata se non potevi mostrare quello che c’era sotto.