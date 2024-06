In un’intervista con CB, il produttore Jerry Bruckheimer ha aggiornato sui lavori del reboot di Pirati dei Caraibi, da tempo in lavorazione. Ecco le sue parole:

Abbiamo una sceneggiatura in fase di stesura proprio in questo momento. Speriamo che arrivi entro un mese o poco più, e che sia buona come penso. Speriamo che alla Disney piaccia e che ci dia l’opportunità di realizzarlo.