Pirati dei Caraibi, Keira Knightley non sembra interessata a tornare in un film della saga

Se, da una parte, Orlando Bloom desidera tornare a recitare in un film della saga di Pirati dei Caraibi con il produttore del franchise Jerry Bruckheimer che spera anche di riavere Johnny Depp, dall’altra c’è anche chi come Keira Knightley, l’interprete di Elizabeth Swann, sembra non particolarmente interessata alla cosa.

Intervistata da Entertainment Tonight in merito a questa possibilità, l’attrice spiega che:

Quando le viene chiesto cosa ricordi del primo film della saga, che quest’anno celebra 20 anni, aggiunge:

Non troppo. Ha lanciato la mia carriera come un razzo. Quell’anno ci sono stati Sognando Beckham, Love Actually e Pirati dei Caraibi. Per questo mi vengono poste domande su tutti questi film. Sfortunatamente avevo 16, 17 anni e non mi ricordo molto, ma sì, è stato un anno importante per me.