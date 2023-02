Teoricamente, ci sono due film di Pirati dei Caraibi che Jerry Bruckheimer sta sviluppando insieme alla Disney, uno che sarà una “storia corale” e uno con Margot Robbie che sarà messo in cantiere in seguito. Orlando Bloom ha già fatto capire in maniera molto chiara di voler tornare a interpretare Will Turner (ECCO I DETTAGLI), ma su Johnny Depp non ci sono indicazioni di sorta.

Qualche settimana fa, Jerry Bruckheimer aveva spiegato che per rivedere Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow in un nuovo Pirati dei Caraibi bisogna, sostanzialmente, chiederlo alla Disney:

Bisogna chiederlo a loro, io non posso rispondere. Non lo so, adorerei tanto riaverlo nel film. È un amico, un attore incredibile ed è un peccato che la vita personale debba insinuarsi in tutto ciò che facciamo.

Il producer, che è in corsa agli Oscar con Top Gun: Maverick anche nella categoria Miglior film (è la prima nomination nella pluridecennale carriera di Bruckheimer), ha nuovamente parlato di Pirati dei Caraibi e di Johnny Depp illustrando perché desideri riaverlo nei panni dell’iconico Jack Sparrow:

E così bravo in quello che fa e gli attori sono soliti riprendersi da cose del genere (parla, chiaramente, della lunga vicenda legale che lo ha visto contrapposto ad Amber Heard e che si è risolta con un accordo dopo che quest’ultima era stata condannata a pagare un totale di 15 milioni di dollari per diffamazione, ndr.). È una persona brava e premurosa. È una persona sulla quale puoi fare affidamento ed è straordinario. Johnny è un vero amico e uno straordinario artista e, ribadisco, nella vita accadono anche cose che non desideri vivere, ma resta un artista di enorme talento.

FONTE: Deadline