Piscina infinita di Brandon Cronenberg con Alexander Skarsgård ha sconvolto il pubblico del Sundance 2023 con una versione che in realtà si è rivelata meno esplicita di quanto inizialmente girato dal regista.

A marzo è stata distribuita la versione NC-17 della pellicola che mostra una scena di sesso tra Gabi (Mia Goth) e James (Alexander Skarsgård) decisamente più esplicita, con un nudo frontale di Skarsgård.

“La MPAA ha una sola regola oggettiva, ovvero che è vietato mostrare erezioni” ha spiegato il regista, sottolineando che tutto il resto che contribuisce alla scelta del visto censura è a discrezione della società di rating.

Il regista ha così parlato di Dan Martin, artista di effetti speciali nonché costruttore di protesi specializzato che ha lavorato con Skarsgard per dare vita alle protesi dei suoi genitali.

“Realizza un sacco di peni. Per i film che fa finisce per realizzare peni con molta frequenza” ha spiegato Cronenberg. “Generalmente funziona che presenti Dan all’attore e gli dici: ‘Dan scolpirà il tuo pene. Ti manderà delle foto in modo che tu possa approvarlo’. Alex Skarsgard aveva già fatto una cosa simile, perciò gli ha detto: ‘Oh, sì, l’abbiamo già fatto milioni di volte, mandami le foto del pene’“.

Quando hanno girato le scene di sesso in Croazia, la protesi ha avuto alcuni problemi funzionali: “Lo sperma non usciva come doveva, ed era troppo bianco. Perciò quello che si vede nel film è stato rigirato in teatro di posa“.

In Piscina infinita, ora disponibile su Apple TV, James ed Em Foster si godono una vacanza all-inclusive nell’isola immaginaria di La Tolqa quando un incidente mortale espone la perversa sottocultura del resort edonistico, con violenza sconsiderata e orrori surreali.

