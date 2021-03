In molti si ricorderanno probabilmente della “Cups (When I’m Gone)”, canzone nota anche come “Cups Song” proveniente da(arrivato nel nostro Paese con il titolo Voices), primo film della trilogia di commedie musicali con protagonista

La canzone, proprio come il film, ricevette un successo abbastanza inaspettato nel momento della sua uscita, tanto che in moltissimi si sono cimentati in quel periodo nella realizzazione delle più disparate cover musicali del pezzo.

Ebbene la scrittrice e conduttrice di podcast Ellory Smith ha rivelato in rete che nel periodo in cui uscì il film nelle sale lei lavorava come consulente in un campeggio e che non fu molto semplice svolgere il proprio lavoro. A causa di quella canzone fu vietato l’utilizzo di tazze vuote.

Dopo questa rivelazione non poteva mancare una divertente quanto ermetica risposta di scuse della stessa Kendrick:

I am so, so sorry. https://t.co/6408ZhOtPv — Anna Kendrick (@AnnaKendrick47) March 4, 2021

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale di del primo film della trilogia, Voices (Pitch Percect):

Beca inizia il suo primo anno alla Bardem University con un’idea ben precisa: diventare una DJ di successo a Los Angeles. Per una serie di strani equivoci finisce invece in un coro di cantanti a cappella. Inizialmente tra le ragazze non corre buon sangue, ognuna con il suo carattere e i suoi problemi, e l’affiatamento stenta a decollare. Pian piano, però, cominciano a conoscersi e soprattutto a trovare l’intesa musicale spinte da un grande obbiettivo comune: il Lincoln Center di New York, dove ogni anno si tiene il campionato nazionale di cori tra college.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTI: Twitter, CinemaBlend.com