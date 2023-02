Pitch Perfect: il contratto di Rebel Wilson le impediva di perdere peso

Ospite del podcast Call Her Daddy, Rebel Wilson ha raccontato un retroscena sui film di Pitch Perfect, dove interpreta Patricia “Ciccia Amy” Hobart. L’attrice, parlando del suo percorso per perdere peso iniziato nel 2020, ha rivelato infatti come il suo contratto per il franchise della Universal prevedeva che non cambiasse drasticamente la sua stazza.

Ecco le sue parole:

Ho aspettato fino a quando Pitch Perfect non sembrava finito. Non potevo perdere una quantità enorme di peso perché era nei contratti per quel film. Non si possono perdere, credo, più di 3 chili o prendere più di 3 chili. Devi mantenere il tuo peso. È nel contratto. Ma da un po’ di tempo pensavo: “Oh, voglio diventare più sana“. E sono stata stereotipata nel ruolo dell’amica grassa e divertente, il che è molto difficile perché amo quei ruoli. Adoro fare quei ruoli, adoro quei personaggi. Ma poi ho voluto fare più cose, ma ho pensato che essendo la ragazza più grande, sei più incasellata.

Vi ricordiamo che il franchise di Pitch Perfect è iniziato nel 2012, con il film distribuito in Italia col titolo Voices. Due sequel sono usciti rispettivamente nel 2015 e nel 2017. Rammentando la sua esperienza, l’attrice sottolinea che comunque le è piaciuto molto interpretare il personaggio e che si è divertita molto con le sue co-star.

FONTE: Spotify