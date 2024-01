Lo scorso giugno abbiamo appreso che ai Pixar Animation Studios c’erano stati ben 75 licenziamenti nell’ambito di quella che era stata definita come l’operazione di tagli più corposa dell’ultimo decennio.

La storia non è finita perché anche per quest’anno lo studio ha intenzione di tagliare, stando a TechCrunch, un numero significativo di posti di lavoro. Fonti sostengono che il personale potrebbe essere ridotto del 20%, portando lo staff attuale di 1300 persone a meno di mille.

Reuters ha poi corretto le notizie apprese da Techcrunch, sottolineando che al momento non sono state ancora prese decisioni sul numero di persone che saranno licenziate. Ha però confermato che la divisione cinematografica non sarà toccata, ma che anzi i licenziamenti sono dovuti a un numero eccessivo di assunzioni per la supervisione dei progetti streaming su Disney+.

Il prossimo film Pixar, Inside Out 2, arriverà al cinema il 14 giugno.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate