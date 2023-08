Fra i tanti momenti leggendari di una pellicola letteralmente epocale come Point Break – Punto di rottura di Kathryn Bigelow è impossibile non menzionare le scene di rapina da parte della banda degli ex-presidenti capitanata dal Reagan di Bodhi, il personaggio interpretato dal compianto Patrick Swayze.

In un video di qualche giorno fa della rubrica YouTube di Insider in cui, di volta in volta, uno specialista su un dato tema prende in esame le scene di un dato film, si parla anche di Point Break grazie all’analisi effettuata dall’ex rapinatore di banche Cain Vincent Dyer che, al netto delle esagerazioni dovute alla necessità di spettacolarizzazione cinematografica dei colpi portati a segno dagli ex presidenti, promuove comunque quanto esaminato.

In molte scene di rapine alle banche, assistiamo effettivamente ai rapinatori che entrano e urlano sia ai clienti che ai cassieri di mettersi a terra o alzare le mani. Questo è qualcosa da cui mi sono sicuramente tenuto lontano. Il ragionamento dietro a questa pratica è quello che si basa sull’avere il controllo assoluto del movimento. Non ho mai chiesto a nessuno di sdraiarsi per terra o alzare le mani. Se sei un cliente che si avvicina alla banca e vedi un gruppo di persone con le mani in alto o sdraiate a terra, non entrerai. La prima cosa che farai sarà chiamare la polizia. In Point Break vediamo la banda dei rapinatori di banche indossare la maschera del presidente, la maschera di gomma. Una delle cose negative nell’indossare una maschera è che stai avvertendo le persone che probabilmente sta per accadere qualcosa. Io indossavo occhiali e un cappellino da baseball perché puntavo soprattutto all’elemento sorpresa e volevo assicurarmi che nessuno mi vedesse avvicinarsi alla banca pronto a compiere una rapina. Essere dentro e fuori in un minuto e mezzo, praticamente proprio nel momento giusto. Di solito, una volta entrati in banca e l’allarme scatta, a seconda di dove si trovano le forze dell’ordine rispetto all’a banca,’istituto di credito hai a disposizione circa un minuto e mezzo. Hai un gruppo di ragazzi che stanno cercando tutti i contanti nei cassetti e a seconda della posizione della banca, probabilmente non lasciano il luogo con una grande somma di denaro. Ma penso che la loro idea sia la quantità. Fare molte di queste cose, entrare, uscire, invece di passare troppo tempo a cercare di aprire la cassaforte. Ma per lo più, ogni volta che hai una rapina in banca in stile di gruppo, sembra essere il metodo che preferiscono. L’effetto travolgente, le urla e cose del genere. Quindi a Point Break do un 10.