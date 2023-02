Pokémon – Detective Pikachu 2 è ancora nei piani della Legendary

Nel maggio del 2021, Justice Smith aveva avuto la possibilità di dire che, secondo lui, Pokémon – Detective Pikachu 2 difficilmente si sarebbe fatto (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Poi, sostanzialmente, il nulla. Ora però Polygon segnala uno stringato, ma interessante aggiornamento. la testata avrebbe interpellato direttamente la Legendary Pictures per capire quali siano le intenzioni dello studio ed è stato confermato che Pokémon – Detective Pikachu 2 è ancora in fase di sviluppo attivo. Le speranze, quindi, non sono ancora del tutto perdute e con un 2023 che si prospetta molto interessante in materia di adattamenti videoludici – c’è già The Last of Us che sta mettendo d’accordo critica e pubblico, c’è in arrivo il film animato di Super Mario ad aprile e il film di Gran Turismo ad agosto – come si suol dire mai dire mai.

Pokémon – Detective Pikachu è arrivato nelle nostre sale il 9 maggio 2019. Globalmente ha incassato 433 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 150 (fonte: box office mojo).

Questa la sinossi:

La storia inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l’ex compagno Pokémon di Harry, Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che sorprende tutti, persino se stesso. Avendo scoperto che i due sono equipaggiati per comunicare tra loro in modo singolare, Tim e Pikachu uniscono le loro forze in un’avventura elettrizzante per svelare l’intricato mistero. Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo live-action. Qui incontreranno una serie di Pokémon, scoprendo una trama sconvolgente che potrebbe distruggere la loro coesistenza pacifica con gli umani e minacciare l’universo stesso dei Pokémon.

Vi ricordiamo che la Legendary Pictures non ha rinnovato la partnership produttiva e distributiva con Warner preferendo di allearsi con la Sony (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Vi piacerebbe vedere Pokémon – Detective Pikachu 2? Fatecelo sapere nei commenti!

FONTE: Polygon