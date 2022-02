Yeoh ha riflettuto sull’inizio della sua carriera e su Police Story 3: Supercop, film d’azione del 1992 diretto da Stanley Tong con Jackie Chan.

Vi avevamo già parlato di un’intervista con il Guardian , per la promozione di, durante la quale

L’attrice aveva parlato dell’inizio della sua carriera, quando non c’era ancora il ricorso alla CGI:

Qualcosa andò però molto storto durante le riprese di una sequenza: nella scena, Yeoh doveva saltare dal tettuccio di un camion su una decappottabile guidata Chan:

In Asia all’epoca non facevamo prove durante settimane e settimane di preparazione. Impariamo l’acrobazia e la facciamo.

Durante il primo ciak Yeoh colpì l’audio ma poi cadde, evitando per poco due auto in avvicinamento:

Il parabrezza doveva infrangersi in modo tale da riuscirmi a fermare, ma non fu così perciò non ebbi nessun agancio e scivolai. […] Subito dopo Jackie disse: “Ok, ok, fermiamoci. A posto così, per oggi siamo a posto. Basta”.