Poltergeist: presto in sviluppo un nuovo film?

Dopo il reboot del 2015 diretto da Gil Kenan, c’è un altro futuro per Poltergeist? In occasione di un episodio recente di The Hot Mic, Jeff Sneider e John Rocha hanno parlato della possibilità di un altro film.

Discutendo della fusione tra Amazon Studios e MGM, Sneider ha sottolineato che un nuovo progetto di Poltergeist potrebbe diventare prioritario, anche se sarebbe “complicato dal fatto che Spielberg dovrebbe essere coinvolto“.

Il motivo, ovviamente, sono i diritti della pellicola originale di cui Spielberg fu produttore:

Qual è il genere più caldo del momento? L’horror. Non c’è nulla che faccia più acquolina oggi come oggi, e la MGM ha a disposizione un mucchio di proprietà, non so se hanno Amityville Horror, ma Poltergeist è il loro grosso horror e credo ne trarranno assoluto vantaggio.

