Anche se in Italia Una poltrona per due, la commedia satirica di John Landis con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis è uscita il 19 gennaio del 1984 ed è diventata, nel tempo, un classico delle feste di Natale, negli Stati Uniti è stata una pellicola estiva uscita l’8 giugno del 1983.

Proprio per questo in America stanno celebrando i 40 anni dell’a pellicola’opera in queste settimane e Dan Aydroyd, ad esempio, ha potuto riflettere nel corso di un’intervista con The Daily Beast, della ben nota scena di Una poltrona per due in cui lui appare, in blackface, nei panni del giamaicano membro del comitato per l’educazione del Centro Africa Lionel Joseph intento, insieme a Billy Ray Valentine, Ophelia e Coleman a recuperare le informazioni finanziarie contenute nella valigetta di Clarence Beeks.

Il leggendario comedian spiega che, oggigiorno, non farebbe mai e poi mai una scena in blackface che, fra l’altro, neanche gli verrebbe consentita. Aggiunge anche che, al tempo, nessuno ebbe nulla da ridire, neanche Eddie Murphy o qualcuno del suo team, composto esclusivamente da neri:

Nel film ero in blackface in una scena, e probabilmente adesso non potrei più farla. Io e Eddie stavamo improvvisando. Eddie è un uomo nero e il suo entourage era tutto composto da persone nere e non credo abbiano battuto ciglio. Non c’è stata alcuna obiezione all’epoca, nessuno ha detto niente. Era solo un momento comico che era fedele alla storia. Probabilmente oggi non sceglierei di interpretare un personaggio in Blackface, né mi sarebbe consentito farlo. Probabilmente non mi sarebbe permesso fare un accento giamaicano, a prescindere che sia di una persona bianca o nera. Nei giorni in cui viviamo, tutto questo è superato. Sarei messo in difficoltà anche nel fare un accento inglese e farla franca. Direbbero: ‘Oh, tu non sei inglese, non puoi farlo’.

