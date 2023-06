A dispetto di come i fan sono soliti vederla, nei panni della dolce Mantis di Guardiani della Galassia, Pom Klementieff è pronta a vestire il ruolo del villain. Nel nuovo Mission: Impossibile – Dead Reckoning – Parte 1 in uscita a luglio, l’attrice interpreterà infatti un misterioso personaggio di nome Paris.

In un’intervista con Comic Book, Klementieff ha parlato di come ha costruito il suo personaggio:

Mi sono divertita tantissimo nel creare il mio personaggio. E quello che è divertente è anche il fatto che il personaggio non era scritto. Quello che Christopher McQuarrie e Tom Cruise fanno è assumere gli attori e poi costruire il personaggio sulla base delle abilità degli attori e delle conversazioni che abbiamo. Quindi all’inizio non c’era nulla ed è diventato tutto questo insieme di cose che abbiamo aggiunto e che io ho pensato. Sai, idee diverse. Il trucco che il personaggio indossa a Venezia, con il bianco e la lacrima. Ho pensato sarebbe stato divertente da indossare, disegnare una maschera sulla mia faccia invece di indossarne una, perché gli altri personaggi a un certo punto devono indossare una maschera. E io ho pensato: “Lei è una ribelle.” Non le importa davvero. Così ho pensato che avrebbe potuto indossare qualcosa di un po’ strano solo per prendersi gioco dell’intera cosa.