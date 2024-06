Ospite al Superhero Comic Con di San Antonio, Pom Klementieff ha rivelato di aver parlato con James Gunn di un suo possibile ruolo all’interno del nuovo universo cinematografico DC.

Agents of Fandom e Deadline hanno riportato le parole dell’attrice:

Voglio solo continuare a lavorare con James, quindi continueremo a cercare modi per farlo. Sì, abbiamo parlato di un personaggio specifico, ma non posso parlarne in questo momento.