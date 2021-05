Era il 2013 quandoavevano annunciato una partnership tra la Bad Robot e la Valve con l’idea di sviluppare i progetti di Half-Life eper il grande schermo.

Nel 2016, poi, il regista aveva preannunciato novità in arrivo, anche se alla fine non sono giunte:

In occasione della promozione dell’edizione 4K di Super 8, Abrams ha aggiornato sul progetto svelando che la sceneggiatura di Portal è effettivamente in fase di stesura:

In realtà abbiamo una sceneggiatura in fase di stesura per il film di Portal alla Warner Bros. Siamo davvero emozionati per il carattere e le idee in cantiere, perciò sembra che finalmente il progetto sia in carreggiata.