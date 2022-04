Thor: Love and Thunder

Il primo trailer diè arrivato a sorpresa lunedì e nel giro di 24 ore ha raggiunto quota 209 milioni di visualizzazioni regalandoci un primo sguardo alla Potente Thor di Natalie Portman.

A distanza di alcuni giorni è oggi disponibile una nuova locandina diffusa dall’attrice in persona ritraente Jane Foster in versione supereroina per questa nuova pellicola diretta da Taika Waititi.

Potete ammirarla qui di seguito:

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

