Il potere del cane di Jane Campion ha i giorni contati su Netflix Regno Unito. Stando a quanto riportato da Digital Spy, infatti, la pellicola sarà rimossa il prossimo 18 agosto. Per il momento non è chiaro se il film verrà rimosso anche dalla versione statunitense e da quelle di altri paesi, ma si tratta di una tendenza crescente tra gli streamer.

Al momento non è chiaro se il film sarà disponibile altrove dopo la sua rimozione, ma è possibile che segua le orme di un altro Netflix Original, ovvero His House, finendo così su BBC iPlayer.

Nonostante sia approdato in piattaforma come Netflix Original, le case di produzione dietro Il potere del cane sono in realtà state BBC Films, New Zealand Film Commission e Max Films.

LEGGI – La recensione

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate