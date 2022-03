La critica fatta da Sam Elliott a, la pellicola dicon Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Kodi Smit-McPhee e Jesse Plemons, continua a far discutere. Questa volta, dopo i commenti fatti dal protagonista Benedict Cumberbatch e da Kodi Smit-McPhee , arrivano le risposte della regista Jane Campion e di Jesse Plemons.

Cominciamo proprio da quanto esternato da quest’ultimo all’Hollywood Reporter (via Screen Rant) prima di uno screening del suo nuovo film, Windfall:

Ho riso quando sono vento a saperlo. Non so perché. Non ho ascoltato il podcast, l’ho saputo perché me ne hanno parlato. So che ci sono delle sfumature in quello che ha detto, ma penso anche che il film non debba piacerti per forza e va bene così. Non deve piacere a tutti.