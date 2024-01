Pottermore, l’editore digitale globale degli audiolibri e degli e-book della saga di Harry Potter e delle opere dei Wizarding World di J.K. Rowling, ha registrato un incremento degli utili ante imposte nel 2023, passando da 5,7 milioni di sterline del 2022 ai 9,4 milioni del 2023.

Anche i ricavi nei dodici mesi precedenti al 31 marzo 2023 hanno subito un incremento, dai 37,8 milioni del 2022 ai 48,2 milioni del 2023.

Jennie McCann, il direttore di Pottermore, ha così commentato i successi:

Traguardi come il miliardo di ore ascoltate su Audible per Harry Potter, le celebrazioni del 25° anniversario del primo libro in Germania, la pubblicazione delle registrazioni dell’intera saga in cinese mandarino, le nuove registrazioni dei titoli della Biblioteca di Hogwarts in mercati come Olanda, Bulgaria e Danimarca indicano come Pottermore Publishing continui a mettere in contatto lettori e ascoltatori in tutto il mondo con la magia di queste storie incredibili.