Nei giorni scorsi, si è tenuta a Parigi una conferenza di presentazione del piano, promosso dal collettivo 50/50, per espandere i workshop sulla sicurezza sul posto di lavoro e promuovere il ricorso a coordinatori di intimità sul set. Per l’occasione, sono intervenuti attivisti, direttori di festival, produttori, assistenti sociali e attrici come Suzy Bemba (Povere Creature!) e Ariane Labed (The Lobster).

Labed, che ha co-fondato il gruppo di supporto professionale The Actors Association, sottolinea (via Variety):

Troppi attori e attrici sono in pericolo fisico e psicologico. La diffusione di coordinatori dell’intimità potrebbe evitare molti traumi e l’abbandono della professione dal momento che siamo trattati come carne da macello. Non dobbiamo dimenticare la responsabilità dei produttori, che sono datori di lavoro e, in quanto tali, hanno obblighi legali imposti dal Codice del Lavoro. Questi devono mettere in atto strumenti per limitare i rischi associati alle situazioni che si incontrano sul posto di lavoro. E le scene di intimità sono il frangente in cui si possono riscontro tali rischi.

Bemba, co-fondatrice della società, aggiunge:

[Lavorare con un coordinatore di intimità] mi dà molta più libertà, perché non mi sento ridimensionata dalle mie paure o dal timore di toccare il mio partner in un punto indesiderato. Il risultato è un chiaro consenso per tutti e un contesto che ci permette di liberarci dalle paure e di andare potenzialmente molto più lontano. Possiamo avere una maggiore libertà e scrollarci di dosso gli stereotipi di tre carezze e un orgasmo che vediamo in tante produzioni. Semplicemente, non faccio questo mestiere per produrre sempre le stesse immagini, e ancor meno per perpetuare stereotipi che sono chiaramente dannosi per tutte le nostre vite.

POVERE CREATURE: LA TRAMA

La storia incredibile della fantastica trasformazione di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal dottor Godwin Baxter, scienziato brillante e poco ortodosso. Bella vive sotto la protezione di Baxter ma è desiderosa di imparare. Attratta dalla mondanità che le manca, fugge con Duncan Wedderburn, un avvocato scaltro e dissoluto, in una travolgente avventura che si svolge su più continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella cresce salda nel suo proposito di battersi per l’uguaglianza e l’emancipazione.

Trovate tutte le informazioni sul film nella scheda!

Seguiteci su TikTok!

Cosa ne pensate delle parole di Suzy Bemba sui coordinatori d’intimità? Lasciate un commento!

FONTE: Variety

Classifiche consigliate