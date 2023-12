Povere Creature, la pellicola di Yorgos Lanthimos che si è aggiudicata il Leone d’Oro a Venezia (ECCO TUTTI I VINCITORI), arriverà nei cinema italiani il prossimo 25 gennaio anche se, negli Stati Uniti, è già disponibile con una limited release in vista della stagione dei premi. Il film, d’altronde, viene indicato come uno dei più seri contendenti ai prossimi Oscar.

Il direttore della fotografia di Povere Creature, Robbie Ryan, ha recentemente parlato di come la lavorazione dell’opera sia stata fortemente influenzata da Dracula di Bram Stoker, il memorabile lungometraggio del 1992 diretto da Francis Ford Coppola.

Parlando di come abbia adoperato tecniche di ripresa “d’altri tempi” proprio come Coppola dice:

Povere Creature è molto palesemente “artificioso” sotto certi aspetti. Dracula ha fatto ampio uso di trucchetti come la prospettiva forzata, illuminazioni “strane e folli” e accelerazione della telecamera. Dracula di Bram Stoker ha davvero abbracciato pienamente quella follia. E ci siamo decisamente orientati nella direzione di quel film.

Poi sulle riprese aggiunge:

Povere Creature è stato girato interamente su pellicola, con le prime scene in bianco e nero in modo che quando Bella inizia il suo viaggio, il suo mondo diventi colorato.

Circa il 30 percento del film è stato girato impiegando una pellicola Ektachrome da 35mm utilizzata anche in Euphoria di HBO.

Dice Ryan:

È una pellicola davvero bella. È molto colorata, molto contrastata. Yorgos ha deciso di esaltare ciò che avevamo fatto con La favorita. Ovviamente ci sono ancora lenti grandangolari, ma con questa voleva fare qualche inquadratura in più con lo zoom.

La storia incredibile della fantastica trasformazione di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal dottor Godwin Baxter, scienziato brillante e poco ortodosso. Bella vive sotto la protezione di Baxter ma è desiderosa di imparare. Attratta dalla mondanità che le manca, fugge con Duncan Wedderburn, un avvocato scaltro e dissoluto, in una travolgente avventura che si svolge su più continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella cresce salda nel suo proposito di battersi per l’uguaglianza e l’emancipazione.