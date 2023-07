Povere creature non è la prima collaborazione tra Emma Stone e il regista greco Yorgos Lanthimos. I due avevano già lavorato insieme per La favorita (2018), che ha fatto vincere alla co-star della Stone, Olivia Colman, il premio Oscar come miglior attrice protagonista.

In Povere creature Emma Stone interpreta Bella, una donna fatta risorgere da uno scienziato, ma con il cervello di un’altra persona nel proprio corpo, una storia che a tutti gli effetti ricorda Frankestein.

Lanthimos ha parlato dell’approccio dell’attrice al personaggio in un’intervista con Empire:

È tutta istinto nel creare questa creatura, che è diversa da qualsiasi cosa abbiate mai visto prima. A volte Emma diceva: “Non so cosa diavolo sto facendo? Va bene?” E a volte nemmeno io lo sapevo, così provavamo a fare cose diverse ed a essere onesto sono stupito da lei. Più tardi, quando abbiamo montato il film, a volte le scrivevo: “Non so come fai a fare tutto questo, è incredibile“. C’era della magia nell’aria.

Da parte sua Emma Stone ha solo belle parole da spendere sul rapporto con il regista:

È stato un lavoro di coppia per tutto il tempo. E io potevo appoggiarmi a lui per tutto. Ero con persone a cui volevo bene e di cui mi fidavo, sentivo che potevo fare errori e divertirmi.

Nel cast del film che uscirà in Italia il 12 ottobre anche Mark Ruffalo e Willem Dafoe.

