Empire ha pubblicato una nuova immagine di Povere creature, il nuovo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone e Willem Dafoe che debutterà in concorso al Festival di Venezia (la lista completa).

Lo scatto ha per protagonista Willem Dafoe, che interpreta l’eccentrico scienziato Godwin Baxter.

Per il ruolo Dafoe ha frequentato una “scuola di becchini” in compagnia del collega Ramy Youssef, dove hanno scoperto le tipiche pratiche del 19° secolo.

“Perciò Mark andava a un corso per l’accento, Emma ai corsi di danza e poi io e Willem dovevamo passare del tempo con dei becchini” ha spiegato Youssef. “Sembrava di stare al college”.

Inizialmente previsto per l’8 settembre negli Stati Uniti e il 12 ottobre in Italia, Povere creature è stato spostato all’8 dicembre negli Stati Uniti. In Italia non ha ancora una data d’uscita.

