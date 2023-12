Nel corso di un’intervista con THR, il regista e il cast di Povere creature hanno parlato del film che sarà protagonista della prossima stagione dei premi.

“Ogni giorno mi chiedevo: ‘Che sto facendo?’” ha commentato Emma Stone, “Lanthimos diceva: “Non lo so, ma sembra folle“.

Il regista ha parlato del libro di Alasdair Gray svelando di averlo letto nel 2010 e di aver stretto un accordo per un adattamento dopo il suo debutto in lingua inglese The Lobster.

Lanthimos si era innamorato del personaggio di Bella, ma voleva raccontare la storia con una differenza chiave rispetto al libro. Nel romanzo, come sottolineato dallo sceneggiatore Tony McNamara, “tutti gli uomini raccontano la storia di Bella. E poi 700 pagine dopo, lei racconta la sua storia per due pagine, e non è per niente come l’hanno raccontata gli uomini. Una delle chiavi è stata proprio questa: parlavamo di un film su una donna e su tutte le persone che volevano il controllo del suo corpo, delle sue idee e delle esperienze di vita“.

Lanthimos ha poi aggiunto:

Credo sia importante sottolineare il ruolo che i maschi hanno giocato nel costruire questa società mostruosa in cui viviamo. È stato liberatorio poter dire: “Sì, è così che funziona, ecco quello che facciamo. Non dovrebbe essere così”.

