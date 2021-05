Con un post pubblicato su Instagram,(10 Cloverfield Lane) ha annunciato l’avvio delle riprese del nuovo. Come potete vedere lo ha fatto postando un’immagine del ciak della pellicola accompagnata dal testo “if it bleeds”, “se sanguina”, parte di una ben nota citazione del primo, leggendario Predator: If it bleeds, we can kill it, se sanguina possiamo ucciderlo.

Vale la pena notare che qualche anno fa è uscita anche un’antologia di racconti di Predator intitolata proprio così.

Il nuovo film della saga è stato annunciato lo scorso novembre del tutto a sorpresa. Per noi, non per i diretti interessati ovviamente. Il leak era stato commentato proprio da con un tweet che potete leggere in questo articolo.

A febbraio di quest’anno, sono invece approdate online alcune – possibili – informazioni sulla trama (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Qua sotto trovate le informazioni sull’ultimo film del franchise:

Diretto da Shane Black, e con un budget di circa 90 milioni di dollari, il film ha raccolto in tutto il mondo appena 160,5 milioni di dollari e non è stato apprezzato particolarmente né dal pubblico né dalla critica.

Questa la sinossi ufficiale di The Predator:

Dai confini dello spazio inesplorato, la caccia arriva nelle strade di una piccola città nella terrificante reinvenzione della serie di Predator nel progetto registico di Shane Black. Geneticamente modificati, attraverso la combinazione dei DNA di specie diverse, i cacciatori più letali dell’universo sono adesso ancora più pericolosi, più forti, più intelligenti. Quando un ragazzino innesca accidentalmente il loro ritorno sulla Terra, solo un gruppo di ex soldati e una disillusa insegnante di scienze può impedire la fine della razza umana.

Diretto da Shane Black e da lui scritto con Fred Dekker, The Predator ha per protagonisti Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Sterling K. Brown, Alfie Allen, Thomas Jane, Augusto Aguilera, Jake Busey e Yvonne Strahovski.

