In un’intervista con Deadline, Dan Trachtenberg, regista del recente Prey, ha condiviso il suo parere su The Predator, precedente capitolo del franchise uscito nel 2018 senza ottenere grande successo (LEGGI LO SPECIALE). Il cineasta ricorda di aver iniziato la lavorazione del suo film quando l’altro, diretto da Shane Black, era ancora in produzione, definendolo “folle”. Ecco le sue parole:

La cosa su cui ci siamo basati è che, nel caso avesse avuto successo, il film di Shane era così… in realtà, stavamo lavorando solo con la sceneggiatura del suo film, e c’era molto di più in ballo. C’è molto. Era ancora più Shane Black di quanto si potesse immaginare. E [io] pensavo: “Quindi, se funziona”, era molto “kitchen sink“. È molto folle, quindi è comunque bello avere una un’altra versione essenziale e spoglia. E se si scopre che quella non funziona, prima o poi avrebbero deciso di fare di nuovo un film su Predator, cosa che doveva accadere a un certo punto, anche se per un paio d’anni ho pensato: “Forse non lo faranno. È uno schifo“. Ma se decideranno di farlo, sarebbe questa la mossa da fare, giusto? Fare un film più spoglio.

The Predator racconta di un gruppo di ex soldati e un biologo evoluzionista che cercano di impedire l’estinzione della razza umana quando un ragazzo causa accidentalmente l’arrivo sulla Terra di alcuni terribili predatori. Nel cast Yvonne Strahovski, Boyd Holbrook, Olivia Munn, Thomas Jane, Jacob Tremblay, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Sterling K. Brown. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: Deadline

