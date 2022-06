Da un po’ di tempo ormai sentiamo parlare di un terzo film di Pretty Princess, film Disney con Julie Andrews e Anne Hathaway che ha generato anche un sequel, Principe azzurro cercasi. Entrambi film diretti dal compianto regista Garry Marshall.

Ora la stessa Julie Andrews parlando con l’Hollywood Reporter, ha raffreddato gli animi su un terzo film:

Penso che sarebbe troppo tardi realizzarlo ora. Si parlava di un sequel molti, molti anni fa. Ma non credo sia mai accaduto veramente. E poi Garry [Marshall] ci ha lasciati. Specialmente per me ora siamo troppo in la per tornare indietro. Rimane un pensiero adorabile, ma sinceramente non credo sia possibile.