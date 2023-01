Prey 2: Amber Midthunder lascia capire che le discussioni sul sequel sono in corso

Prey (LEGGI LA RECENSIONE), il prequel di Predator uscito lo scorso 5 agosto in streaming su Disney Plus, è stato generalmente molto apprezzato sia dalla critica che dal pubblico e, proprio per questo e anche grazie a un finale che, nella sequenza animata dei titoli di coda accenna esplicitamene alla questione, la domanda “Vedremo mai un sequel?” è iniziata a circolare subito dopo la distribuzione sulla piattaforma della Casa di Topolino.

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Variety, la protagonista di Prey, Amber Midthunder, non ha confermato nulla sul seguito della pellicola, ma ha lasciato intendere abbastanza chiaramente che sono in corso delle discussioni su questo tema presso i 20Th Century Studios.

No ho una data da fornirti e questo non è in alcun modo un annuncio. Parliamo continuamente di un sacco di cose e questa, probabilmente, è una delle cose di cui parliamo. Ho amato quell’esperienza e quel film. E sai, sarei molto felice di vedere dove altro potremmo portarla.

Qualche mese fa, il regista della pellicola, Dan Trachtenberg, ha discusso della possibilità di poter proseguire la storia di Prey, così come viene suggerito anche dai titoli di coda animati della pellicola.

Queste le sue parole:

Il nerd in me ha guardato lontano, il più distante possibile, anche prima che cominciassimo a scrivere questo film, ma l’adulto in me ha detto “Non mettere il carro davanti ai buoi e fai attenzione. Intanto cerca di fare il miglior film che puoi fare”. Scena dei crediti a parte, c’è qualcosa di rinfrescante nel vedere un film che non è concepito come parte di qualcos’altro. C’è qualcosa di piacevole nel vedere un pensiero compito. Ma dall’altra parte adoro che quella che in un altro film sarebbe stata una scena post-crediti, diventa una sequenza dei titoli di coda animata nel nostro caso. I nostri titoli di coda fanno ancora parte della narrazione.

FONTE: Variety su Twitter