Prey: Amber Midthunder spiega che ha dovuto nascondere il cellulare ogni volta in un posto diverso

Al San Diego Comic-Con, Comicbook ha incontrato il cast di Prey, il nuovo prequel di Predator che approderà il 5 agosto su Disney+ e in streaming su Hulu negli Stati Uniti

Durante la chiacchierata Amber Midthunder ha parlato delle riprese in esterni e della necessità di nascondere il cellulare ogni volta in un posto diverso per evitare errori come quello nel Trono di spade e la tazza di Starbucks e per tenerlo comunque sempre a portata di mano:

Nascondevo il cellulare in un mucchio di posti. Se ripenso alle scene mi viene in mente ogni volta un posto diverso: “Oh, lì nascosto da quella parte, e poi lì da quell’altra parte”. Nelle scarpe, nel costume, nella borsa, ovunque. Ci sono così tante cose da fotografare su un set come quello!

