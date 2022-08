Amber Midthunder, la protagonista del prequel di Predator, Prey, spiega che il film non ha “un’agenda woke” e non ha nulla a che vedere col voler raccontare una critica anti-patriarcale.

Parlando dalle pagine del People Magazine, l’attrice ha potuto commentare questo tipo di critica che, ovviamente sui social, alcune persone hanno mosso a Prey:

La gente deve sempre dire delle robe, ma è solo un rumore di fondo. In tutta onestà, questa gente non ha la minima idea di quello di cui stiamo parlando. Per cominciare: sono incredibilmente orgogliosa del nostro film e penso che il regista Dan Trachtenberg sia un filmmaker incredibile.

Immagino che un sacco di gente abbia detto che il nostro film sia super woke, fan*ulo al patriarcato e cose così, ma non ha nulla a che vedere con tutto questo. Non è la storia di una ragazza che sfida gli uomini facendo quello che loro dicono lei non possa fare. È la storia di una persona che si sente votata a fare qualcosa e delle persone intorno a lei che credono che lei non sia portata per quello. È un tema molto più personale e, per un personaggio, è più complicato avere a che fare con qualcosa del genere.