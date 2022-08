Prey: la cagnolina Coco è stata adottata apposta per il film!

Uno dei protagonisti indiscussi di Prey è il cane di Naru (Amber Midthunder), di nome Sarii. Il pubblico è stato da subito conquistato dalla spontaneità e dalla simpatia di questa cagnolina, che in origine si chiama Coco e che, a quanto è stato rivelato ieri, è stata salvata da un canile solo un anno fa.

Il canile di Fulton ha pubblicato un lungo post in cui spiega che Coco non era stata mai addestrata per lavorare su un set cinematografico, eppure ha conquistato subito tutti durante le riprese. Il risultato con il pubblico nelle proiezioni di prova è stato poi così positivo da convincere la produzione a inserire Coco anche in altre scene:

Dal Fulton Shelter alla fama mondiale! La protezione animali della contea di Fulton è stata entusiasta di scoprire che uno dei suoi ex ospiti è diventata una stella. Coco, di cui ci siamo presi cura all’inizio del 2021, è la stella indiscussa di uno dei successi dell’estate, Prey. Il nuovo episodio del franchise di Predator è uscito su Hulu la settimana scorsa e ha ottenuto gli ascolti più alti di sempre. Gli spettatori hanno apprezzato il film ma l’attenzione si è rapidamente spostata sul compagno a quattro zampe della protagonista: Coco ora ha conquistato internet e il mondo del cinema. I fan la definiscono “la Meryl Streep dei cani” su Twitter. Coco, che non era mai stata addestrata per il cinema ed è stata adottata dalla sua famiglia specificamente per questo progetto, interpreta Sarii. Originariamente doveva avere una piccola parte, ma la popolarità tra il pubblico delle proiezioni di test ha convinto il regista Dan Trachtenberg a darle una parte più ampia. L’attrice Amber Midthunder ha descritto Coco come “una piccola peste, ma in maniera dolce” durante la promozione del film. E sebbene sia stata necessaria un po’ più di pazienza e di guida sul set, è stata proprio la personalità giocosa e gioiosa di Coco a conquistare il cast e la troupe. E la risposta che sta avendo da parte del pubblico dimostra che la cura aggiuntiva e la pazienza hanno dato i risultati sperati! Siamo così felici che Coco stia vivendo questa nuova vita, e questo getta una nuova luce sul potenziale che hanno i cani ospitati nei rifugi, e ciò di cui sono capaci se viene data loro una possibilità.

Ma perché si è deciso di adottare un cane anziché cercare segugi più addestrati? In un’intervista pubblicata da Looper, la protagonista Amber Midthunder è entrata nel dettaglio sulle enormi differenze tra Coco e Sarii. Quest’ultima, nel film, obbedisce agli ordini, distrae gli orsi, recupera le armi… mentre Coco si comportava in maniera decisamente più “caotica” sul set: “Era piena di energia, non aveva un addestramento specifico per il cinema. L’hanno adottata appositamente per fare questo film. Hanno scoperto che era la più coerente con l’ambientazione del film e l’epoca. Per questo l’hanno presa e l’hanno addestrata per fare questo film. Solo che… sullo schermo vedete come sia riuscito tutto perfettamente. Ma posso assicurarvi che averla sul set non era altrettanto perfetto! Era divertentissimo, la adoro, ma il cane sullo schermo e quello sul set… erano molto diversi!”

Coco è un dingo americano, noto anche come Carolina Dog, ed è una delle razze più antiche: i suoi antenati attraversarono lo stretto di Bering tra Asia e Alaska con gli indigeni che popolarono le Americhe. Hanno un temperamento simile al dingo australiano e certi cani giapponesi.

La pellicola è disponibile in streaming su Hulu negli Stati Uniti e su Star nel resto del mondo dal 5 agosto 2022.

