Prey: chi è Dane DiLiegro, l’atleta alto 2 metri che interpreta Predator

L’iconica creatura aliena di Prey, il nuovo prequel di Predator che è arrivato in streaming su Hulu negli Stati Uniti e su Star nel resto del mondo il 5 agosto 2022, è interpretata da Dane DiLiegro.

Come raccontato in un profilo sul The New York Times, prima di approdare al cinema DiLiegro era un giocatore di pallacanestro, prima per l’Università di New Hampshire e poi a livello professionistico per otto anni in Europa.

Un giorno, poi, rispose a un’agenzia che cercava comparse a Boston e fu proprio lì che avvenne la svolta. Il coordinatore degli stunt di quella produzione, notando la sua abilità nei movimenti e la sua stazza di 2 metri e 4, gli disse: “Amico mio, devi fare il mostro nei film“.

Di lì a poco ottenne il ruolo di una creatura nella serie Netflix coreana Sweet Home, poi interpretò un’altra creatura in American Horror Stories e poi “Dragoir” in The Quest: L’impresa dei Paladini.

Il ruolo che ha fatto però da spartiacque nella sua nuova carriera è stato proprio quello di Predator, un personaggio che ha sempre sognato di interpretare assieme a Jason Voorhees di Venerdì 13:

Per Predator mi è stato detto di apportare una certa dose di eleganza armoniosa. La parola che il regista usava più volte era “selvaggio”.

DiLiegro al momento vive a West Holywood e ha ammesso di essere immerso nello studio del meastro Doug Jones, celebre per aver interpretato i mostri dei film di Guillermo del Toro:

La gente non si rende conto che ci sono tante sfumature nell’interpretazione di un mostro. Con ogni movimento il tuo corpo racconta una storia. Un giorno spero di interpretare anche un essere umano.

A Entertainment Weekly DiLiegro ha raccontato di esser stato coinvolto in due grossi progetti:

Ho lavorato a un film Marvel qualche mese fa di cui sono appena finite le riprese e al momento sono impegnato in una produzione della Lucasfilm. Non si tratta di ruoli grossi come Predator, ma essere coinvolto in progetti di questi brand è un onore e mi riempie di orgoglio.

La pellicola è disponibile in streaming su Hulu negli Stati Uniti e su Star nel resto del mondo dal 5 agosto 2022.

