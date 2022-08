Prey: esordio da record in streaming per il prequel di Predator

Il debutto in streaming di Prey, il lungometraggio diretto da Dan Trachtenberg, è avvenuto il 5 agosto e, a quanto pare, ha dimostrato che la saga di Predator è ancora in grado di suscitare un elevato interesse. La pellicola prodotta dai 20Th Century Studios, la ex 20Th Century Fox, è stata distribuita su Hulu negli Stati Uniti e su Disney Plus, all’interno della sezione Star, negli altri mercati internazionali.

E proprio Hulu ha comunicato che Prey ha ottenuto il miglior debutto di sempre per un film o una serie TV proposta dalla piattaforma. Il film ha anche registrato la miglior premiere di sempre per un film sia su Star+ in America Latina che su Disney Plus all’interno di Star in tutti gli altri territori. Ciò detto, la Disney non ha reso note le specifiche numeriche in materia di ore di visualizzazione.

L’evento è stato celebrato anche dal regista del lungometraggio che, su Instagram, ha diffuso il post che trovate qua sotto:

Nel cast di Prey troviamo Amber Midthunder, Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush, Julian Black Antelope e Dane DiLiegro nei panni del Predator.

