Prey: il Predator nelle nuove foto, il regista chiarisce la definizione di “prequel”

SFX Magazine ha dedicato la nuova copertina a Prey, il nuovo prequel di Predator che approderà il 5 agosto su Disney+ e in streaming su Hulu negli Stati Uniti.

All’interno della rivisita sono presenti alcune dichiarazioni del cast e del regista, che ci ha tenuto a chiarire la definizione di “prequel”:

Voglio sottolinearlo perché c’è stata un po’ di confusione: io non lo vedo come un prequel, non è un “raccontiamo le origini di Predator”. Si tratta solamente di una storia ambientata prima del film originale e la creatura in questo film è la prima volta che finisce sulla Terra.