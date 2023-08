Prey, il prequel di Predator, è uscito in streaming su Disney Plus l’anno scorso, ma, con la complicità della nomination agli Emmy ricevuta dal lungometraggio, il regista Dan Trachtenberg sta rilasciando una serie di nuove interviste collegate alla pellicola.

Parlando con The Wrap ha ad esempio spiegato come il primo, iconico film della saga, Predator di John McTiernan, abbia influenzato Prey. Il filmmaker ha rivelato alla testata che la prima idea per la pellicola gli venne in mente quando, ancora troppo piccolo per vedere Predator, gli venne raccontata la trama del blockbuster con Arnold Schwarzenegger.

Non mi diedero il permesso di vedere “Predator” quando uscì per la prima volta perché aveva la classificazione Vietata ai minori. Credo fosse il terzo anno di scuola: ero seduto sui sedili posteriori di una macchina, mi stavano dando un passaggio a un torneo di karate e tutti i ragazzi della prima media avevano visto “Predator” e mi hanno descritto l’intero film durante il viaggio verso il torneo. Ricordo distintamente che dicevano: “C’è una scena fantastica in cui Billy, il nativo americano, si ferma su un ponte sopra una cascata, si taglia e combatte il Predator. Quella scena non c’è nel film. Si vede Billy tagliarsi e poi urla fuori campo e basta, ma la mia mente da bambino immaginava come doveva essere stata la scena. Quella fu la prima idea piantata nella mia testa che alla fine diventò “Prey”.

