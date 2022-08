Prey: Julian Black Antelope parla di una parte della trama completamente tagliata

Julian Black Antelope ha parlato con Screenrant di Prey, il nuovo prequel di Predator che è arrivato in streaming su Hulu negli Stati Uniti e su Star nel resto del mondo oggi 5 agosto 2022.

L’attore ha parlato nello specifico di una parte della trama completamente tagliata perché avrebbe distolto l’attenzione dalla storia principale:

Il mio personaggio, capo Kehetu, aveva la sua sottotrama che riguardava un altro personaggio di nome Wasape, interpretato da Stormee Kipp. Riguardava un passaggio di testimone, perché il mio personaggio stava per morire, era allo stremo delle forze e perciò doveva trovare un successore. Teneva gli occhi sempre puntati sui maschi, non prendeva in considerazione le femmine.

Ma piuttosto che distogliere l’attenzione dal personaggio di Amber Midthunder, dalla storia di Naru, hanno deciso di focalizzarsi su di lei, cosa che trovo comprensibile.

Ci sono diverse scene tagliate con capo Kehetu che sarebbe bello vedere, anche se sono certo che tutti saranno soddisfatti da ciò che vedranno.