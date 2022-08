Prey, il regista parla del sequel suggerito dai titoli di coda animati

Prey è stato prima accolto al Comic-Con di San Diego con una lunga serie di reazioni positive, poi sono arrivate le recensioni che hanno evidenziato la riuscita del film di Dan Trachtenberg e poi, alla fine, è giunta la notizia del debutto da record ottenuto su Hulu e su Disney Plus. Sappiamo bene che, a prescindere dalla diffusione effettiva o meno dei dati di visualizzazione ottenuti da un film – o da una serie TV – proposta da una piattaforma streaming, nel momento in cui la comunicazione istituzionale di questo o quel marchio pone molta attenzione su questo successo non meglio quantificato pubblicamente, è probabile che qualcosa si stia muovendo nel dietro le quinte. E che un sequel possa essere nell’aria.

In un’intervista concessa all’Hollywood Reporter, il regista ha parlato proprio della possibilità di poter proseguire la storia di Prey, fattore, questo, suggerito anche dai titoli di coda animati del film.

Il regista spiega:

Il nerd in me ha guardato lontano, il più distante possibile, anche prima che cominciassimo a scrivere questo film, ma l’adulto in me ha detto “Non mettere il carro davanti ai buoi e fai attenzione. Intanto cerca di fare il miglior film che puoi fare”. Scena dei crediti a parte, c’è qualcosa di rinfrescante nel vedere un film che non è concepito come parte di qualcos’altro. C’è qualcosa di piacevole nel vedere un pensiero compito. Ma dall’altra parte adoro che quella che in un altro film sarebbe stata una scena post-crediti, diventa una sequenza dei titoli di coda animata nel nostro caso. I nostri titoli di coda fanno ancora parte della narrazione.