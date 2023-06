Negli scorsi giorni, ha fatto notizia la rimozione di più di 60 titoli dal catalogo di Hulu negli Usa (e di Disney+ in Italia), tra cui The Princess, action al femminile uscito lo scorso luglio (LEGGI LA RECENSIONE).

In un’intervista con The Wrap, gli sceneggiatori Ben Lustig e Jake Thornton si sono scaglianti contro questa decisione, sottolineando come in questo modo “il film potrebbe non essere più disponibile per nessuno, mai più“.

The Princess non è infatti al momento acquistabile o noleggiabile in digitale. Thornton spiega perchè:

La nostra interpretazione è che se si intende cancellare qualcosa nel modo in cui David Zaslav, amministratore delegato della Warner Bros. Discovery, ha fatto con Batgirl, non si possono fare altri soldi con questo o si perde la svalutazione. Perché questo accada, non stare da nessuna parte. Alla fine si tratta di ciò contro cui pensiamo che la WGA [sindacato degli sceneggiatori] stia scioperando, ovvero la completa aziendalizzazione del nostro amore per i film che scriviamo e in cui riversiamo la nostra anima, e che loro considerano solo contenuti. L’industria dell’intrattenimento è sempre stata un business, ma almeno si aveva la sensazione che ci fossero persone che possedevano o gestivano gli studios che amavano davvero i film. Sembra che stia scomparendo perché tutto ruota intorno agli azionisti e le quotazioni in borsa.

The Princess vede come protagonista Joey King nei panni di una principessa che, rifiutandosi di sposare il crudele sociopatico con cui è fidanzata, viene rapita e rinchiusa in una remota torre del castello di suo padre. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate della rimozione di The Princess da Hulu e Disney+? Lasciate un commento!

FONTE: The Wrap

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate