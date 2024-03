Secondo quanto riportato da Deadline Priyanka Chopra Jonas e Karl Urban saranno i protagonisti di The Bluff, film targato AGBO Studios e Amazon MGM Studios diretto da Frank E. Flowers.

Ambientato nei Caraibi del XIX secolo, il progetto segue le vicende di un’ex pirata (Chopra Jonas) che deve proteggere la sua famiglia quando i misteriosi avvenimenti del suo passato tornano alla luce del sole.

Il film, la cui produzione avrà inizio in Australia questa primavera, sarà poi disponibile in streaming su Prime Video. Flowers ha scritto la sceneggiatura di The Bluff insieme a Joe Ballarini.

Tra i produttori figurano Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot e Michael Disco.

